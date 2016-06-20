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صراع الصفقات – تقرير: خيسي سيرحل إن انضم موراتا لريال مدريد

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صراع الصفقات – تقرير: خيسي سيرحل إن انضم موراتا لريال مدريد صراع الصفقات – تقرير: خيسي سيرحل إن انضم موراتا لريال مدريد

قال تقرير صحفي إسباني إن خيسي رودريجيز مهاجم ريال مدريد سيرحل عن فريقه في حال إذا ما أعاد الملكي شراء ألفارو موراتا مهاجمه السابق من يوفنتوس.

وحسب ما ورد بصحيفة "آس" الإسبانية فإن خيسي سوف يرحل عن فريقه في حال انضمام ألفارو موراتا إلى ريال مدريد قادما من يوفنتوس.

وكانت عدد من التقارير قد أكدت أن ريال مدريد سوف يفعل بند إعادة الشراء في عقد موراتا بعد مرور عامين على انضمامه إلى يوفنتوس بمبلغ 20 مليون يورو.

في حين أن خيسي يبحث عن فريق يمكنه من المشاركة بصفة أساسية معه، ويهتم باير ليفركوزن بضم المهاجم الإسباني بالإضافة لعدد من الأندية الإسبانية.

ويرغب ريال مدريد في أن يعير خيسي وليس بيعه بصفة نهائية، وقد دخل في مفاوضات مع جينس كارباخال وكيل أعماله من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2017.

ويشارك موراتا مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا وسجل هدفين حتى الآن بعد المشاركة بجولتين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا التشيك وتركيا وكرواتيا.

ويتصدر الإسباني مجموعته بعد الفوز على التشيك في الجولة الأولى وتركيا في الجولة الثانية وينتظر مواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء في أخر جولات المجموعة الرابعة.

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