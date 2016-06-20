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صراع الصفقات – تقرير: دورتموند يرفض عرض مانشستر سيتي من أجل أوباميانج

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صراع الصفقات – تقرير: دورتموند يرفض عرض مانشستر سيتي من أجل أوباميانج صراع الصفقات – تقرير: دورتموند يرفض عرض مانشستر سيتي من أجل أوباميانج

قال تقرير صحفي إنجليزي إن بوروسيا دورتموند سيرفض عرض مانشستر سيتي من أجل ضم بيير إيميريك أوباميانج هداف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما نشرته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن دورتموند سيرفض عرض سيتي المقدر بـ65 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الدولي الجابوني.

في حين أن مانشستر سيتي قد يرفع من عرضه لأن جوسيب جوارديولا مدرب الفريق يرغب بشدة في الحصول على خدمات أوباميانج.

وشارك أوباميانج هذا الموسم مع دورتموند في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 39 هدفا كما صنع 12 هدفا أخرين.

كما أشارت عدد من التقارير الصحفية الأخرى أن أندية أوروبية كبرى كيوفنتوس وأرسنال وريال مدريد مهتمين بضم اللاعب، لكن مانشستر سيتي هو من اتخذ الخطوة لضم أوباميانج.

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