صراع الصفقات – فينجر: لن نضم الكثير من الصفقات

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إن فريقه لن يخل باستقراره ويوقع مع لاعبين كثر، مشيرا إلى أنه سيضم لاعبا أو اثنين أخرين خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد جرانيت جاكا.

وكان نادي أرسنال قد أعلن في وقت سابق عن ضم جرانيت جاكا متوسط ميدان بروسيا مونشنجلادباخ ليكون أولى صفقاته في الصيف.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال فينجر:"ضم أرسنال لاعبا في سوق الانتقالات، جرانيت جاكا من جلادباخ، ولا زلنا متواجدين في سوق الانتقالات من أجل ضم لاعبا أو اثنين أخرين، لكنه ليس أمرا سهلا".

وتابع "الأمر لا يتعلق بالشراء فقط، علينا أيضا أن نحافظ على التوازن، إن اشترينا لاعبين كثر فنحن نخل باستقرار الفريق، لذا 3 صفقات هم أقصى حد يمكننا الوصول إليه".

وكانت عدد من التقارير قد ربطت أرسنال بتفعيل الشرط الجزائي في عقد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني للأندية التي تلعب بدوري أبطال أوروبا، لكن لا يوجد تأكيد على إتمام الصفقة حتى الآن وكان فينجر قد قال في وقت سابق إن فاردي مستمر مع فريقه.