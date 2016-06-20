صراع الصفقات – تقرير: رانييري يرغب في ضم مهاجم ميلان

قال تقرير صحفي إيطالي إن كلاوديو رانييري مدرب فريق ليستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات مباي نيانج مهاجم ميلان.

وحسب ما ورد بصحيفة "جازيتا ورلد" الإيطالية فإن رانييري يرغب في تعزيز صفوفه من ميلان بضم المهاجم الفرنسي الشاب.

في حين أن تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن ميلان قد رفض عرضا بمبلغ 16 مليون يورو من ليستر من أجل ضم مباي نيانج.

ولازال رانييري يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي لكي يلعب بجانب جيمي فاردي في خط هجوم ليستر سيتي ويضفي قوة هجومية على الفريق.

وشارك نيانج هذا الموسم مع ميلان في 21 مباراة بكل المسابقات وسجل 8 أهداف وصنع 5 أخرين.