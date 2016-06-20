أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«السكك الحديدية»: حجز تذاكر القطارات بالبطاقة.. و4 تذاكر للرقم القومي الواحد

Google+ Print
«السكك الحديدية»: حجز تذاكر القطارات بالبطاقة.. و4 تذاكر للرقم القومي الواحد «السكك الحديدية»: حجز تذاكر القطارات بالبطاقة.. و4 تذاكر للرقم القومي الواحد

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكدت نجوى ألبير، المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، إستعداد الهيئة لإستقبال موسم عيد الفطر، مشيرة إلى قيامهم بتكثيف الرقابة والتفتيش على شبابيك تذاكر القطارات؛ لمواجهة تذاكر السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شرطة السكة الحديد.

وأضافت ألبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا”، المُذاع على فضائية “المحور”، أن عدد التذاكر للفرد بحد أقصى للرقم القومي الواحد هو 4 تذاكر فقط، موضحة أنه إذا كان هناك عدد كبير للأسرة وفي احتياج إلى مزيد من التذاكر فمن الممكن الاستعانة برقم قومي لفرد آخر من داخل الأسرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا