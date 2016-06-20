«السكك الحديدية»: حجز تذاكر القطارات بالبطاقة.. و4 تذاكر للرقم القومي الواحد

مراسل«ONA»:

أكدت نجوى ألبير، المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، إستعداد الهيئة لإستقبال موسم عيد الفطر، مشيرة إلى قيامهم بتكثيف الرقابة والتفتيش على شبابيك تذاكر القطارات؛ لمواجهة تذاكر السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شرطة السكة الحديد.

وأضافت ألبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا”، المُذاع على فضائية “المحور”، أن عدد التذاكر للفرد بحد أقصى للرقم القومي الواحد هو 4 تذاكر فقط، موضحة أنه إذا كان هناك عدد كبير للأسرة وفي احتياج إلى مزيد من التذاكر فمن الممكن الاستعانة برقم قومي لفرد آخر من داخل الأسرة.