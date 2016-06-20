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فوز محامية من المنيا بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم

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فوز محامية من المنيا بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم فوز محامية من المنيا بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم

صورة الحدث

مراسل«ONA»:
> فازت “مروة إبراهيم محمد”، 28 عامًا- محامية، ومقيمة بقرية أطسا البلد بمركز سمالوط بالمنيا، بالمركز الأول للعام السابع علي التوالي، في حفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم، في المسابقه التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، والمرحلة النهائية بالمملكة العربية .

ومثلت “مروة ” ، في المسابقة الدولية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حيث تنافس في المسابقة ممثلين من الدول العربية والإسلامية.

وطالب أهالي قريتها، المسؤلين بالدولة والمحافظة، باقامة حفل تكريم لها، خاصة أنها لم تتلقي أي تكريمات من الدولة في ظل احتفالات المصريين بشهر رمضان الكريم وشهر القرآن.

وأعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة لمحامين مصر، عن إقامة إحتفالية كبيرة بمقر النقابة العامة، ونقابة المحامين الفرعية بالمنيا، لتكريمها لكونها أحد أسر المحاماة، لافتاً الي أن مروة حاصلة علي ليسانس شريعة وقانون، من جامعة الأزهر، وتعمل بالمحاماة، وتعيش وسط أسرتها بقرية إطسا البلد بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا.

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أونا

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