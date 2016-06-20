رئيس الوزراء يوافق علي رفع رسوم النظافة

مراسل«ONA»:

أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه حصل على موافقة من رئيس الوزراء برفع قيمة رسوم النظافة على الوحدات التجارية والسكنية فى ضوء القانون.

وقال “السعيد” فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الهيئة تحصل من 140 إلى 150 مليون جنيه فى السنة من خلال رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، باستثناء أن هناك تعاقدات خاصة مثل الفنادق والشركات وغيرها، فيتم التعاقد معها لرفع القمامة على أرض الواقع ويتم تحصيل منها ما بين 180 إلى 200 مليون جنيه فى السنة، والفرق بين ما يتم تحصيله وما يتم سداده تتحمله وزارة المالية.

وأضاف، أن ميزانية هيئة النظافة بالقاهرة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه، وهناك عجز نحو 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك 12 حى بالقاهرة والهيئة تتعامل مع هذه الأحياء بدون أى شركات خاصة ومتواجدة فى كل الأحياء والمناطق ويوجد عدد كافى من العمال ومعدات على أعلى مستوى، فمثلا فى حى مصر الجديدة يوجد 70 عامل و230 عامل آخرين تابعين للشركات.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة وشركات النظافة تقوم بإدارة متكاملة للمخلفات بدءا من الجمع من الوحدات السكنية وكنس الشوارع ونقل المخلفات والدفن والتخلص النهائى، وتوجد مصانع تدوير فى القاهرة.

وأوضح، أن تدوير المخلفات فى القاهرة يتم فى 3 أماكن: فى 15 مايو يوجد مصنعين والطاقة الاستيعابية 1600 طن فى اليوم وناتج التدوير يكون سماد عضوى أو مادة أسمنتية، وهناك موقع آخر فى القطامية به 3 خطوط (مصانع)، والثالث فى المنطقة الشرقية، والإجمالى للمواقع الثلاثة 2500 طن يوميا، كما توجد مدافن صحية فى القاهرة تراقب عليها وزارة البيئة.

> وأكد، فشل نظام تحصيل رسوم النظافة عن طريق فاتورة الكهرباء فشلا ذريعا، وقال إن الهيئة تسدد كل مستحقات وزارة الكهرباء، حيث تسدد 15 مليون جنيه شهريا فواتير كهرباء ونحو 196 مليون سنويا.

ولفت إلى أن رسوم النظافة بالقاهرة تتراوح ما بين 1 إلى 10 جنيه للوحدات السكنية، و1 إلى 10 جنيه، ومن 15 إلى 25 جنيه للتجارىة وفقا لقانون 10 لسنة 2005.