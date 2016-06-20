«الداخلية» :ضبط مسئول بالمطبعة السرية وزوجته لتسريبهم امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الداخلية ، أنها حددت هوية المتهمين الحقيقيين وراء ارتكاب وقائع تسريبات امتحانات الثانوية العامة ، وخاصة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، حيث تبين أن المتهم الرئيسي هو رئيس قسم بالمطبعة السرية لوزارة التربية والتعليم، المحبوس حاليًا على ذمة القضية، فيما ألقى القبض على زوجته، و8 آخرين، لاتهامهم بالاشتراك في وقائع تسريب الامتحانات، بقصد التربح، وذلك منذ عام 2014.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه «في إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بنشر صور تتضمن أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل قيام الطلاب بأداء الامتحانات حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات، فقد تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم وتحديد أدوارهم».

وأضاف البيان: «أسفرت جهود فريق البحث من خلال إجراء التحريات السرية حول المتهمين المضبوطين في الوقائع المرتبطة بنشر الإمتحانات وأقاربهم، وكشف العلاقات بين المتهمين المضبوطين في وقائع مماثلة والعاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمحبوسين على ذمة القضية، عن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو «عاطف ع.م» رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية)، حيث تمكن المتهم من الحصول على أسئلة وأجوبة إمتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الإمتحانات بالمطبعة السرية وقام بالإستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه (المدعو/ أشرف ع.م، خالد ع.م) بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به».

وبتكثيف التحريات تبين قيام كل من «هالة ى.م» و«تهانى ى.م» و«صباح_ع.م» و«محمد_ا.أو»محمود_م.ع«و»عمر إ.ع«و»أحمد ف.م«و»محمد_ج.حو «عصام م.م» وشهرته «عصام البهنساوى» سبق ضبطه، بالإشتراك فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث إستغلت «هالة ى.م» طبيعة عمل زوجها «عاطف ع.م» بإدارة الإمتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014 .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعاً عدا المدعو «محمد_ا.أ» وجارى ضبطه، وعثر بمنزل «هالة ى.م» المضبوطات التالية ( مبلغ مالى قدره ( 8310 جنيه )- جهاز حاسب آلى محمول- (4) جهاز تليفون محمول- شريحة خط محمول- قارئ «Reader»- جهاز هارد ديسك- دفتر توفير بإسم شقيقها ( المدعو «أحمد ى.م» به رصيد بلغ (577208 جنيه) وآخر إيداع في 15/6/2016م بمبلغ (20000 جنيه)- دفتر توفير بإسم شقيقتها (المدعوة «تهانى ى.م»- بعض المشغولات الذهبية).

كما عثر بمنزل المتهمة «تهانى ى.م» (هاتف محمول، جهاز تابلت، جهاز كمبيوتر، فلاشة)، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.