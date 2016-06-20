أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي مستثمري طابا نويبع

Google+ Print
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي مستثمري طابا نويبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي مستثمري طابا نويبع

لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، بأعضاء جمعية مستثمري طابا نويبع

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، بأعضاء جمعية مستثمري طابا نويبع.

وعرض أعضاء الجمعية، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، برئاسة سامي سليمان، رؤيتهم للنهوض بالاستثمارات بمدن طابا نويبع، وطرق التغلب على المشكلات التي يعاني منها المستثمرون في هذه المنطقة الاستراتيجية.

كما عرض الأعضاء سبل دعم المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها وتنميتها.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بالإطلاع على أوضاع المستثمرين، والتعرف على مايوجهونه من تحديات والعمل على حلها.

وأكد محمد خضير، للمستثمرين، أن ” حلمشاكل المستثمرين في أي مكان هو هدف رئيسي تسعى الهيئة، وفريق العمل على تحقيقه”.

وأضاف “خضير”، أن ” الهيئة تولي أهمية خاصة لسيناء بكافة مدنها، ومنها طابا ونويبع”، واعدًا المستثمريين بزيارة هذه المدن بالتنسيق مع الجمعية، وعمل دراسة شاملة للوضع القائم على الأرض.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا