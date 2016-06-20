رئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقي مستثمري طابا نويبع

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، بأعضاء جمعية مستثمري طابا نويبع.

وعرض أعضاء الجمعية، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، برئاسة سامي سليمان، رؤيتهم للنهوض بالاستثمارات بمدن طابا نويبع، وطرق التغلب على المشكلات التي يعاني منها المستثمرون في هذه المنطقة الاستراتيجية.

كما عرض الأعضاء سبل دعم المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها وتنميتها.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بالإطلاع على أوضاع المستثمرين، والتعرف على مايوجهونه من تحديات والعمل على حلها.

وأكد محمد خضير، للمستثمرين، أن ” حلمشاكل المستثمرين في أي مكان هو هدف رئيسي تسعى الهيئة، وفريق العمل على تحقيقه”.

وأضاف “خضير”، أن ” الهيئة تولي أهمية خاصة لسيناء بكافة مدنها، ومنها طابا ونويبع”، واعدًا المستثمريين بزيارة هذه المدن بالتنسيق مع الجمعية، وعمل دراسة شاملة للوضع القائم على الأرض.