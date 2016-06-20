خالد الغندور لـ في الجول: لاعبو الزمالك رجال.. وأرفض رحيل شيكابالا

وصف خالد الغندور نجم الزمالك السابق لاعبي الفريق بـ"الرجال" بعد فوزهم على إنيمبا النيجيري 1-0 في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في ملعب صعب للغاية بعد هطول الأمطار على مدينة بورت هارتكورت.

وقال الغندور لـFilGoal.com: "كل لاعبي الزمالك رجال بكل معنى الكلمة".

وأضاف "أخص بالذكر أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمد إبراهيم ورجل المباراة باسم مرسي".

وشرح "في تلك المباريات لا يوجد فنيات، يوجد رجولة، ذهبنا في هجمتين وأحرزنا هدف".

واستدرك "أود أيضا أن أنوه أن الحكم تحامل على الزمالك كثيرا ولم يحتسب أخطاء كثيرة له".

وأتم في حديثه عن مباراة إنيمبا قائلا "أهم شيء أن اللاعبين بدأوا بالفوز في أصعب مباراة خارج الديار، أصعب من مباراتي سطيف وصن داونز، وهذا أمر جيد. المباراتان المقبلتان لنا على أرضنا والفوز فيهما يؤكد صعودنا لنصف النهائي".

أما عن رأيه في رحيل لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي يرتبط بمفاوضات حاليا مع وادي دجلة، قال الغندور: "أنا ضد رحيل شيكابالا".

وشرح "هو ابن للنادي، وأرى وجوده ضروري كقائد للفريق في الموسم المقبل".