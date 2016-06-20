أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

محافظ الجيزة يشهد احتفال معهد القلب بتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية

Google+ Print
محافظ الجيزة يشهد احتفال معهد القلب بتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية محافظ الجيزة يشهد احتفال معهد القلب بتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية
نظم معهد القلب اليوم، احتفالية لتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية لمرضى القلب غير القادرين بحضور اللواء محمد كمال محافظ الجيزة والفنان محمد ثروت وبحضور أطباء القلب من معهد القلب القومى.

وقال الدكتور يسرى كامل فوزى أستاذ القلب بمعهد القلب القومى خلال الاحتفالية إن فكرة دعم مرضى القلب غير القادرين الذين يحتاجون لتركيب دعامات دوائية هم الذين يعانون من ضيق بالشرايين التاجية، وتمشيا مع الخطوط الاسترشادية العالمية.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى لا يصلح لهم تركيب دعامات عادية، وخاصة مرضى السكر أو عند وجود ضيق بالجزع الرئيسى للشريان التاجى، أو فى وجود ضيق أطول من 2 سم، كل هذه الفئات تحتاج إلى تركيب دعامات دوائية، وقد تم توجيه التبرعات فى صورة دعامات دوائية لأنها مرتفعة الثمن تصل تكلفتها حوالى من 20 إلى 25 ألف جنيه للذين ويتم تركيبها للذين يعانون من ضيق بالشرايين أو قصور الشرايين التاجية.

احتفال معهد القلب (1)

احتفال معهد القلب (2)

احتفال معهد القلب (3)

احتفال معهد القلب (4)

احتفال معهد القلب (5)

احتفال معهد القلب (6)

احتفال معهد القلب (7)

احتفال معهد القلب (8)

احتفال معهد القلب (9)

احتفال معهد القلب (10)

احتفال معهد القلب (11)

احتفال معهد القلب (12)

احتفال معهد القلب (13)


>- أطباء القلب: نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب فى السيدات تفوق الرجال
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365