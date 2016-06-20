محافظ الجيزة يشهد احتفال معهد القلب بتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية

نظم معهد القلب اليوم، احتفالية لتكريم المتبرعين بالدعامات الدوائية لمرضى القلب غير القادرين بحضور اللواء محمد كمال محافظ الجيزة والفنان محمد ثروت وبحضور أطباء القلب من معهد القلب القومى.

وقال الدكتور يسرى كامل فوزى أستاذ القلب بمعهد القلب القومى خلال الاحتفالية إن فكرة دعم مرضى القلب غير القادرين الذين يحتاجون لتركيب دعامات دوائية هم الذين يعانون من ضيق بالشرايين التاجية، وتمشيا مع الخطوط الاسترشادية العالمية.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى لا يصلح لهم تركيب دعامات عادية، وخاصة مرضى السكر أو عند وجود ضيق بالجزع الرئيسى للشريان التاجى، أو فى وجود ضيق أطول من 2 سم، كل هذه الفئات تحتاج إلى تركيب دعامات دوائية، وقد تم توجيه التبرعات فى صورة دعامات دوائية لأنها مرتفعة الثمن تصل تكلفتها حوالى من 20 إلى 25 ألف جنيه للذين ويتم تركيبها للذين يعانون من ضيق بالشرايين أو قصور الشرايين التاجية.

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