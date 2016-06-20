وزير لبنانى: جيشنا فى حاجة لدعم روسيا فى معركته ضد الإرهاب

قال وزير المالية اللبنانى على خليل فى اجتماع مع رئيس لجنة الشئؤن الدولية بمجلس الاتحاد الروسى قنسطنطين كوساتشوف أن لبنان يتوقع دعما إضافيا من روسيا فى مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن خليل قوله فى تصريح له اليوم الأثنين، تقوم روسيا بدعم قواتنا الأمنية وجيشنا منذ فترة طويلة، ولكننا نأمل الآن فى الحصول على دعم إضافى من قبل موسكو لقواتنا المسلحة.

وأضاف الوزير اللبنانى الذى يزور روسيا حاليا إن بلادنا فى خضم حرب ضد الإرهابيين، بما فى ذلك تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" فى شمال وشرق البلاد.

وأضاف أن الجيش اللبنانى يدخل فى مواجهات معهم بشكل يومى، ولذا نعول على الدعم الروسى.

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