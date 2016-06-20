محمد بن راشد يصدر قراراً بإضافة أراضٍ إلى مناطق تملُّك غير المواطنين للعقارات في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 8 لسنة 2016 بإضافة أراض إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي.

وأجاز القرار أن يكتسب غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحق في التملك ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن وكذلك حق الانتفاع والإجارة لمدة لا تزيد على 99 سنة للأراضي والوحدات العقارية الواقعة ضمن قطع الأراضي التي تحمل الأرقام 205 و206 و207 الواقعة جميعها في منطقة مدينة المطار 521 والمبينة حدودها ومساحتها بالخرائط الملحقة بالقرار.

ويدعم القرار أهداف مدينة دبي للطيران المتمثلة في مواكبة النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الطيران والمساهمة في فتح مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة وكذلك الارتقاء بمكانة دبي لتصبح مركزا دوليا لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بها بالإضافة إلى المساهمة في جعلها الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران كما من المنتظر أن يسهم القرار في زيادة معدلات جذب الأعمال ورؤوس الأموال إلى المدينة وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية والعقارية فيها.

وتعتبر صحيحة كافة التصرفات التي قامت بها مدينة دبي للطيران قبل العمل بأحكام هذا القرار على قطع الأراضي المشار إليها ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.