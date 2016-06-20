القبض على سائق توك متهم فى قضية قتل لإطلاقه النار خلال مشاجرة بالهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مغسلة متورط فى قضية قتل، لاتهامه بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية مع سائقين بالسبب الخلاف على أولوية المرور بالهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد أمين رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائدان طارق مدحت ومحمد عتلم إلى محل الواقعة، وتبين أن سائق توك توك تشاجر مع سائقين يستقلان سيارة بسبب الخلاف على أولوية المرور مما دفعه للاستعانة بأحد اصدقائه وأطلقا الأعيرة النارية من بندقية آلية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق التوك توك وبحوزته السلاح النارى، وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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