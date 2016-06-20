نيابة أكتوبر تأمر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى رئيس النيابة ، بسرعة تحريات المباحث ، حول قيام صاحب شركة متورط فى الاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، وذلك من خلال التلاعب فى الأوراق الخاصة بصوامع توريد القمح.إعلان - Ads إعلان - Ads
ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف قضية فساد جديدة فى القمح المدعم ، بعد ضبط مسئول صوامع قمح بمدينة 6 أكتوبر، تلاعب فى الأوراق، وأثبت كميات من الاقماح غير الموجدة ، واستولى على 14 مليون جنيه من الأقماح .
ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم
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