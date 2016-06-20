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نيابة أكتوبر تأمر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه

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نيابة أكتوبر تأمر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه نيابة أكتوبر تأمر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى رئيس النيابة ، بسرعة تحريات المباحث ، حول قيام صاحب شركة متورط فى الاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، وذلك من خلال التلاعب فى الأوراق الخاصة بصوامع توريد القمح.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف قضية فساد جديدة فى القمح المدعم ، بعد ضبط مسئول صوامع قمح بمدينة 6 أكتوبر، تلاعب فى الأوراق، وأثبت كميات من الاقماح غير الموجدة ، واستولى على 14 مليون جنيه من الأقماح .

ضبط مسئول صوامع قمح بأكتوبر استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم
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