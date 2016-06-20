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الحكومة توافق على بدء اجراءات تأسيس شركة مساهمة لإنشاء محطة ماسبيرو

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الحكومة توافق على بدء اجراءات تأسيس شركة مساهمة لإنشاء محطة ماسبيرو الحكومة توافق على بدء اجراءات تأسيس شركة مساهمة لإنشاء محطة ماسبيرو
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء : التخطيط، والتموين، والزراعة، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، ومحافظ السويس.

وخلال الاجتماع عرض وزير النقل مقترحاً لإنشاء مبنى تجارى أعلى جسم محطة ماسبيرو ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقع المحطة بمنطقة ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير فى إجراءات تأسيس شركة مساهمة، بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى للهيئة القومية للأنفاق إيجاد حل مناسب للمتضررين، إضافة إلى تعظيم الدخل من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائداً على موازنة الهيئة ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وأضاف الوزير أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحلات فى الموقع المقترح لإنشاء المحطة بمنطقة ماسبيرو، وذلك من قبل محافظة القاهرة، مؤكداً أن مقترح إنشاء المبنى التجارى يهدف إلى تعويض المتضررين من خلال تسكينهم فى الدور الأرضى منه.

تدشين قناة على "يوتيوب" لماسبيرو زمان
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