خريطة جديدة تكشف عن عدد ساعات النوم المثالية لكل طفل

اكتشف العلماء أن قلة النوم للأطفال يعرضهم لمشاكل صحية كثيرة فى الصغر وفى مرحلة المراهقة مثل: السمنة ومرض السكر، ويقدم خبراء الأكاديمية الأمريكية لطب النوم جدولا للتعرف على الأوقات المثلى للنوم من الطفولة للمراهقة.

واستعرض الموقع البريطانى "ديلى ميل" ما توصل له العلماء للوصول للوقت المناسب لنوم الأطفال للحد من الأمراض التى تصيب الطفل نتيجة قلة النوم، ويقول الخبراء: "الحصول على ليلة جيدة من النوم الجيد للطفل لا تقل أهمية عن تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة، حيث أكد العلماء أن قلة النوم لا تعكر مزاج أبنائنا فى مرحلة الطفولة فقط ولكنها تصيبهم بالأمراض مثل السمنة ومرض السكر وعدم النمو الصحيح لأعضاء جسمهم وإصابتهم بالاكتئاب، وقلة النوم فى مرحلة المراهقة قد تؤدى إلى مشكلات نفسية تجعلهم يحاولون الانتحار.

وفسر العلماء سبب الإصابة بالأمراض بسبب قلة النوم يرجع إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأغذية السكرية لمنح أجسامهم الطاقة للبقاء مستيقظين.

ومن خلال التعرف على عدد الساعات المفروض نومها للطفل يوميا يمكن للأم تجنب كل هذه الأمراض ومضاعفاتها، قدمت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصياتها بعدد ساعات النوم التى لابد أن يأخذها الطفل من عمر 4 أشهر حتى سن المراهقة، وهى:

من عمر 4 إلى 12 شهرا عليهم أخذ عدد 12 إلى 16 ساعة نوم فى اليوم، مع ملاحظة عدم تطبيق عدد هذه الساعات لمن هم أصغر فى السن.

>الأطفال من عمر عام وعامين تتراوح ساعات نومهم بين 11 إلى 14 ساعة.

>الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات تتراوح ساعات نومهم بين 10 إلى 13 ساعة.

>الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تتراوح ساعات نومهم بين 9 إلى 12 ساعة.

>من عمر 13 إلى 18 سنة تتراوح ساعات نومهم بين 8 إلى 10 ساعات.

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