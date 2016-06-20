الليلة.. السفير حسن هريدي وعايدة رياض ضيفي الخيمة الرمضانية لقناة القاهرة

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الخيمة الرمضانية، لشاشة قناة القاهرة، اليوم الإثنين، السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للتحدث في الشأن العام المصري.

كما تستضيف الفنانة عايدة رياض، للتحدث عن أهم أعمالها الفنية، التي قدمتها لشاشة التليفزيون المصري، فضلًا عن السينارست أحمد عاشور.

تُذاع الاحتفالية والفقرات المتنوعة بالخيمة الرمضانية يوميًا على شاشة قناة القاهرة مباشرةً من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من نادي اليخت بالجيزة.

ويقدم فقرات الخيمة المذيعين هالة فاروق، محمد أمين، منال حجازي، ومن إخراج محمد شعيب، والاشراف العام على الخيمة الرمضانية محمد هلال، رئيس قناة القاهرة.

> يذكر أن قناة القاهرة بالتليفزيون المصري تُنظم خيمة رمضانية طوال شهر رمضان المعظم، تقدم خلالها العديد من الفقرات المتنوعة وأمسيات ثقافية وفنية.

وتستضيف فيها شخصيات عامة ومتخصصين وفنانين، فيما تقدم فلكلور شعبي من خلال فرق فنون شعبية من محافظتي بورسعيد وسوهاج.