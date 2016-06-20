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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقى يخسر 7.6 مليار جنيه

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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقى يخسر 7.6 مليار جنيه تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقى يخسر 7.6 مليار جنيه

الودائع الخليجيه تنعكس على التصنيف الانتمائى لكصر

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها عقب جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء. وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية 7.6 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم ليغلق عند 389 مليارا و585 مليون جنيه. وتراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.83% ليغلق عند نقطة 7203، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.3% ليغلق عند نقطة 1295، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 2.27% ليغلق عند نقطة 7287، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.36% ليغلق عند نقطة 352، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.35% ليغلق عند نقطة 750.

 

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