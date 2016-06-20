البرلمان العربى يشيد بإعلان "البشير" وقف اطلاق النار جنوب كردفان والنيل الأزرق

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بإعلان الرئيس السودانى عمر البشير وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال رئيس البرلمان العربى فى بيان له اليوم الاثنين، إن مبادرة الرئيس السودانى الحكيمة تمنح الفرصة للجميع لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية فى السودان، كما تمثل فرصة سانحة للاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطنى قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطنى يوم 6 أغسطس القادم.

وحث الجروان، حاملى السلاح على الاستجابة لدعوة الرئيس السودانى لما فيه مصلحة وخير الوطن والمواطنين، مؤكدا أن هذا القرار الشجاع يدعم سبل حل الأزمة عن طريق الحوار والسبل السلمية، وهو ما من شأنه حفظ الدماء والأمن والسلام وتحقيق مصلحة الشعب السودانى الشقيق وتأمين الوحدة الوطنية على كافة التراب السودانى.