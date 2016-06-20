القضاء العراقى يفرج عن 10373 موقوفاً بينهم 3456 متهما بالإرهاب خلال مايو

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن المحاكم العراقية أفرجت عن 10373 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال شهر مايو الماضى، بينهم 3456 متهما بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إنه تم الإفراج عن 8999 موقوفاً خلال مرحلة التحقيق، مشيراً إلى أن 1374 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة.

وأشار بيرقدار إلى أن 3456 موقوفاً ممن أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقى، وأن مجموع المحسوم قضاياهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة بلغ 11573 موقوفاً خلال مايو الماضى.