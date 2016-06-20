المديرة العامة لليونسكو تدين مقتل الصحفى أسامة جمعة فى سوريا

أدانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا مقتل الصحفى أسامة جمعة أثناء تغطيته لعمليات القصف فى مدينة حلب بشمال سوريا.

وأعربت المديرة العامة- فى بيان اليوم الاثنين- عن إدانتها لمقتل الصحفى السورى، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام اتفاقيات جنيف فى ما يتعلق بالوضع المدنى للصحفيين وحقهم فى ممارسة مهنتهم.

يذكر أن أسامة جمعة قتل يوم 5 يونيو جرّاء إطلاق النار على سيارة الإسعاف التى كان يتلقى بداخلها العلاج اللازم من الإصابات، التى لحقت به أثناء تغطيته لأحداث قصف حى سكنى فى مدينة حلب، حيث كان يعمل لصالح وكالة التصوير البريطانية "إيميجيز لايف".

ويشار إلى أن اليونسكو هى الوكالة الوحيدة بين وكالات الأمم المتحدة المسندة إليها مهمة الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة؛ فالمادة الأولى من الميثاق التأسيسى للمنظمة تطلب منها العمل "على ضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب".

ويتعين على المنظمة فى سبيل تحقيق هذه الغاية "أن تعزز التعارف والتفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة إعلام الجماهير، وتوصى لهذا الغرض بعقد الاتفاقات الدولية التى تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة".

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