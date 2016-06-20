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وزير الخارجية الكويتى: لا اتفاقيات لمنح "البدون" الجنسية القمرية

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وزير الخارجية الكويتى: لا اتفاقيات لمنح "البدون" الجنسية القمرية وزير الخارجية الكويتى: لا اتفاقيات لمنح "البدون" الجنسية القمرية
نفى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد ما تردد حول وجود اتفاقية بين الكويت وجمهورية جزرالقمر المتحدة لمنح الجنسية القمرية للمقيمين بصور غير قانونية (البدون).

وذكرت صحيفة (السياسة) الكويتية فى عددها الصادر صباح الاثنين، أن تصريحات الخالد جاءت ردا على سؤال برلمانى للنائب فيصل الدويسان حول هذا الأمر، مشيرا إلى أنه فى حال إبرام أى اتفاقية مع أى دولة فإن الخارجية ملتزمة بما نصت عليه المادتان 70 و71، واستيفاء الخطوات القانونية اللازمة حسب الدستور.

وأكد الخالد أنه يتم بشكل دورى إجراء المباحثات الدولية حول وجود فئة المقيمين بصورة غير قانونية فى الكويت، خصوصا المتعلقة بمتابعة مدى التزام الدول بالمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان فى مقر الأمم المتحدة، ويتم استعراض مجمل الأوضاع الخاصة بهذه الفئة والخدمات المقدمة لها من قبل الكويت.
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