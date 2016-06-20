العمل العراقية: إصدار 1500 بطاقة ذكية للإيزيديات الناجيات من "داعش"

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أكثر من 1500 بطاقة ذكية إلى النساء الإيزيديات الناجيات من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى، من أجل أن تشملهن إعانة الحماية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الوزارة وضعت أولوية لشمول الإيزيديات الناجيات من عصابات داعش بإعانة الحماية الاجتماعية نظرا لظروفهن المعيشية، ولما تعرضن لعمليات الإجرامية لداعش، مشيرا إلى أن دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة أصدرت البطاقة الذكية لعدد 1529 امرأة إيزيدية.

وأوضح أن دائرة الحماية الاجتماعية استثنت الإيزيديات من جميع ضوابط وشروط الشمول، وأجرت زيارات ميدانية من قبل قسم المتابعة فى دائرة المرأة ومفوضية حقوق الإنسان إلى مخيمات النزوح وتم إعداد قوائم بالنساء الإيزيديات من أجل إصدار بطاقة ذكية لهن، لافتا إلى أن جميع تلك القوائم أيدها الوقف الأيزيدى.

وأشار إلى أن الدائرة أصدرت البطاقة الذكية للإيزديات الناجيات على دفعتين الأولى فى نهاية 2015م والثانية فى أبريل الماضي، مشيرا إلى أن هناك عدد من اللواتى لم يستلمن البطاقة كونهن خارج البلاد لتلقى العلاج.

وأضاف أن الوزارة لديها فريق عمل يعمل مع مفوضية حقوق الإنسان فى إقليم كردستان العراق لمتابعة النازحين فى أماكن الإيواء أو المخيمات لشمول المستحقين منهم الذين تنطبق عليهن ضوابط الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية.

وكان مدير شؤون الكرد الأيزيديين فى محافظة دهوك شمال غربى العراق هادى دوبانى قد أعلن يوم أمس أن القوات العراقية التى حررت مدينة الفلوجة أبلغتهم عن تحرير 354 فتاة إيزيدية من سيطرة داعش، وأنهن متواجدات فى منطقة عامرية الفلوجة.

يذكر أنه بعد اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابى ارتكبت مذبحة بحق أهالى قضاء سنجار فى يونيو 2014م وقتل آلاف الرجال وخطف آلاف الفتيات والنساء والأطفال، وفتح سوقا كبيرة لبيع وشراء الفتيات الإيزيديات بوصفهن سبايا حرب.