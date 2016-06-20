مصدر سورى: استمرار المعارك بين النظام وداعش بمنطقة الثورة غرب الرقة

أفاد مصدر فى قوات الدفاع الوطنى فى سوريا الاثنين، بأن معارك عنيفة تجرى بين القوات الحكومية وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من أجل السيطرة على حقل الثورة النفطى فى غرب محافظة الرقة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله أن معارك عنيفة فى منطقة الثورة مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات النظام تمكنت الليلة الماضية من طرد الإرهابيين من هناك، إلا أنه اضطر إلى إعادة انتشار صفوفه بسبب هجوم مضاد قوى، مضيفا أن المنطقة ليست محررة بالكامل حاليا.

وكانت وسائل إعلام سورية ولبنانية أفادت فى وقت سابق بأن قوات النظام السورى تمكنت أمس من فرض سيطرتها على حقل الثورة الواقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة الطبقة.

يذكر أن الجيش السورى يواصل للأسبوع الثالث هجومه فى غرب وجنوب محافظة الرقة، وتجرى معارك عنيفة مع عناصر "داعش" حاليا على بعد 10: 20 كيلومترا من الطبقة.

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