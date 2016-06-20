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بالصور.. رئيس إسعاف كفر الشيخ: أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث

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بالصور.. رئيس إسعاف كفر الشيخ: أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث بالصور.. رئيس إسعاف كفر الشيخ: أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث
ضرب رجال الإسعاف أروع الأمثلة فى الحفاظ على حياة أهالى كفر الشيخ، عندما لاحظ الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، وعدد من العاملين بالإسعاف، أن هناك فتحات غير قانونية على رافد الطريق الدولى الساحلى، تسببت فى عدد من الحوادث منهم حادثتان بينهما ربع ساعة فقط، أدتا لإصابة 8 بإصابات متفرقة، فصمم الجنزورى ورجاله على غلق تلك الفتحات غير القانونية، تجنبا للمزيد من الحوادث والإصابات.

قال أحمد الجنزرى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الإثنين، إن الطريق الدولى الساحلى ورافديه سببا فى إهدار دماء أهالى المحافظة وغيرهم ممن يمر عليهم، ما من يوم يمر إلا وننقل حالات وفاة وعشرات المصابين، وعندما وجدنا فتحات غير قانونية أخذنا على عاتقنا غلقها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف الجنزورى، توجه رجال الإسعاف لإحدى الفتحات غير القانونية، وتم غلقها، وسيتم غلق بقية الفتحات فى ظل تواجد رجل أمن وتعاون مجلس المدينة معنا.

أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث (1)

أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث (2)

أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث (3)

أغلقنا فتحة مخالفة تسببت فى عدة حوادث (4)


>رئيس إسعاف كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ.. ويؤكد: مهمتنا تتعدى نقل المصابين

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مصر 365

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