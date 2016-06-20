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ضبط منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بطنطا

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ضبط منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بطنطا ضبط منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة، مدير الإدارة، من ضبط منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص لغش المنظفات بشارع أبو الهول أول طنطا.

كان قد تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "هاشم م ع" 27 سنة تاجر مقيم شارع أبوالهول- أول طنطا لإنشائه مصنعا بدون ترخيص لغش المنظفات الصناعية وبحوزته 360 عبوة منظف كلور سعة العبوة 1,5 كيلو جرام معدة للبيع، و90 عبوة منظف فيبا سعة العبوة (2 كيلو جرام) معدة للبيع.

وقد تحرر المحضر 17897 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أعلاف دواجن غير صالحة للاستهلاك ببسيون فى الغربية
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