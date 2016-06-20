أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اختبار جديد يتوقع الإصابة بالأزمة القلبية قبل حدوثها بـ5 سنوات

Google+ Print
اختبار جديد يتوقع الإصابة بالأزمة القلبية قبل حدوثها بـ5 سنوات اختبار جديد يتوقع الإصابة بالأزمة القلبية قبل حدوثها بـ5 سنوات
تمكن فريق من العلماء البريطانيين من تطوير اختبار تشخيصى جديد من المتوقع أن يكشف عن الإصابة بمرض الأزمة القلبية قبل حدوثها بخمس سنوات، وهى من أخطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إمبريال كولدج لندن البريطانية وجامعة كولدج البريطانية إلى أن الاختبار الجديد يعمل عن طريق فحص مستويات أحد البروتينات فى الدم، وبالأخص الأجسام المضادة "IgG" التى تساهم فى مقاومة الميكروبات.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من هذه الأجسام المضادة يعتبرون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، كما هو الحال مع الأشخاص الذين يتمتعون بمؤشر ضغط دم منخفض ومستويات كولسترول منخفضة، لافتين إلى أن هذه النتائج قد تعنى أن الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة قوية ويمتلكون مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة "IgG" قد لا يحتاجون إلى أدوية خفض ضغط الدم أو الكولسترول.

وخلال التجربة التى استمرت 5 سنوات، كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يمتلكون أعلى مستويات من الأجسام المضادة المناعية كانوا أقل عرضة للإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 58%، كما تنخفض فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 38%، وعلى النقيض تماما كان الأشخاص الذين يمتلكون أقل نسبة من مستويات الأجسام المضادة " IgG " هم الأكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " BMJ Open" خلال شهر يونيو الجارى.


>- أحدث علاج للأزمة القلبية باستخدام لاصقة الخلايا الجذعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365