3 طرق للسيطرة على استهلاك السكر.. أهمها قلل الشاى والقهوة

هناك الكثير من الأشخاص يستهلكون كميات كبيرة من السكر ولا يستطيعون الاستغناء عن الأطعمة السكرية، مما لها تأثير ضار على الصحة.

فى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الأمريكى"netdoctor"، 3 طرق للسيطرة على استهلاك السكر، وتتضمن الآتى:

1- تجنب شراء المنتجات التى تحتوى على مستويات عالية من السكر أو المحليات، وشراء المنتجات الخالية من السكر.

2- للحفاظ على توازن سكر الدم تجنب انخفاض نقص السكر فى الدم والحصول على حل سريع بتناول الشوكولاتة والبسكويت، ويجب أن تكون وجبة الإفطار والغداء والعشاء جيدة، ومن الضرورى تناول وجبة خفيفة فى منتصف اليوم بعد الظهر.

3- تجنب شرب كميات كبيرة من الشاى والقهوة، لأن الكميات الكبيرة من الكافيين تطلق هرمونات التوتر الأدرينالين والكورتيزول، ويمكن أن تسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم والرغبة الشديدة فى تناول السكريات وزيادة الشهية.

وينصح التقرير الأشخاص البالغين بتناول السكريات فيما لا يزيد عن 30 جراما، بالإضافة إلى العسل وعصير الفاكهة يوميا أو حوالى ما يعادل 7 مكعبات، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات لا يأكلون أكثر من 19 جراما (5 مكعبات سكر)، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات تكون 6 مكعبات سكر.

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