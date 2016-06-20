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4 يوليو.. الحكم على المحامي المتهم بإهانة القضاء

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4 يوليو.. الحكم على المحامي المتهم بإهانة القضاء 4 يوليو.. الحكم على المحامي المتهم بإهانة القضاء

المحامي محمد عفيفي – أرشيفية

حجزت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الإثنين، النطق بالحكم في قضية اتهام المحامي محمد عفيفي، بإهانة السلطة القضائية، والذي أقام دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لجلسة 4 يوليو المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال المحامي منتصر الزيات، دفاع المحامي المتهم خلال مرافعته، إنه” هناك خصومة بين القاضي وبين موكله محمد عفيفي، وأنه اتخذ إجراءات باطلة وفقًا للدستور والقانون، وهي التحفظ على محامي”.

وكانت نيابة السيدة زينب أمرت إخلاء سبيل عفيفي بضمان وظيفته في يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

وكان المستشار خالد جمال الدين أبو بكر أمر بالتحفظ على عفيفي تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامي التي أقامها المحامي ضد الكاتبة الصحفية فيما واجهه رئيس الجلسة ببعض منشوراته على فيسبوك، واتهمه بإهانته القضاة ووزير العدل.

 

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