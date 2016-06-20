داعية سلفى ينتقد إطالة الدعاء فى صلاة التراويح.. ويؤكد: يخالف نهج النبى

انتقد الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، إطالة الأئمة فى دعاء القنوت- الدعاء فى الركعة الأخيرة من صلاة التراويح- مؤكدا أن هذا الأمر يخالف نهج النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال "عبد الحميد" فى بيان :" هناك أخطاء فى دعاء القنوت، فعلينا أن ندعو بالأدعية المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فهي أدعية جامعة لخيرى الدنيا والآخرة ، والدعاء يكون بصفة التضرع والخضوع لله".

>وأضاف "عبد الحميد":"بعض الأئمة يُطيل الدعاء وكأنه استعراض لصوته وسجعه وحفظه للأدعية الطويلة حتى يُرْهِق المصلين خلفه ، والشيخ محمد إسماعيل المقدم يقول إن دعاء القنوت يكون فى حجم سورة الغاشية ، ودعاء الشيخ ياسر برهامى حوالى دقيقة فقط".

وقال :"كثير من أتباع الإخوان المسلمين يدعون على من خالفوهم بحرقة، والصحيح أن ينشغلوا بالدعاء بالخير لأنفسهم ولغيرهم، وأن يُصلح الله البلاد والعباد، ويرجون الخير والهداية والتوفيق للجميع".

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