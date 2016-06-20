حوار في الجول – طارق سليمان يتحدث عن منتقدي إكرامي ' صاحب الرصيد الكبير ' وتدعيم حراسة الأهلي

هجوم كبير يتعرض له شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بعد خسارتين مني بهما الفريق أمام المصري في الدوري وأمام زيسكو في دوري أبطال إفريقيا، وبعدما سكنت شباكه 6 أهداف مقسمة بالنصف بين المباراتين.

تحدث FilGoal.com مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي، لمعرفة رأيه فيما قد يوصف بهجوم قطاع من جمهور الأهلي على شريف إكرامي، وكذلك للتعرف على رؤيته بخصوص تدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي في الموسم المقبل.

وكل ما يلي على لسان طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي..

"أحب أن أتحدث بالأرقام. من أصل 20 بطولة قارية فاز بهم الأهلي كان لإكرامي دورا في 5 منهم في أخر 4 سنوات".

"هذا الدور قام به بالتصدي لركلات جزاء وبتقديم أداء متميز".

"شريف إكرامي كان له دور في الفوز بالدوري 3 مرات في أخر 4 أعوام لعب فيهم الدوري. شريف إكرامي فاز في 3 بطولات سوبر مصري وشارك مرتين في كأس العالم للأندية".

"وأمام المنافس المباشر لعب إكرامي 10 مباريات فاز في 8 وتعادل مرة وخسر مرة".

"لا يوجد حارس في مصر قام بكل ذلك. دعني أخبركم أن نسبة مشاركة إكرامي في هذه الإنجازات باللعب في المباريات حوالي 97%".

"ساعد شريف إكرامي كثيرا في فرح جمهور الأهلي، شريف إكرامي مشارك في ربع بطولات الأهلي القارية".

"أقول للجمهور لا تتذكروا أخر لقطة أو أخر هزيمة. خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة. البطولات قادمة".

"يمكن لحارس المرمى أن يحدث له انخفاض في مستواه، هذا وارد بالطبع".

"لم أقل أبدا إن إكرامي صار الحارس الثاني في مصر".

"دعني أوضح شيئا، قبل 4 أعوام حين أتيت للأهلي شريف إكرامي كان الحارس الرابع في منتخب مصر، ولكنه ثابر وحاول واجتهد وأصبح الحارس الأول في عهدي بوب برادلي وشوقي غريب وأول مباراة مع هيكتور كوبر".

"بعد ذلك أصيب إكرامي وقام بعملية جراحية. هنا استغل أحمد الشناوي الفرصة وصار الحارس الأول".

"ليس كل من يبدي حزنه لخسارة الأهلي يشعر بذلك من قلبه، مع التأكيد أن هناك كثيرين يشعرون بحزن حقيقي من خسارة الأهلي. ولكني أؤكد أننا لم نخسر بطولات حتى الآن. خسرنا مباراة في الدوري الذي نتصدره بفارق 5 نقاط وفي بداية بطولة إفريقيا التي مازال المشوار فيها طويلا".

"من حق الجمهور أن يكون حزينا. ولكني أقول لهم إن إكرامي كان سببا في سعادتكم كثيرا وأحرز بطولات كثيرة، الجمهور من الممكن أن ينسى ذلك لكننا لا ننسى".

"إكرامي له رصيد كبير لدى الجهاز الفني ولدى النادي الأهلي".

"تدعيم مركز حراسة المرمى لابد أن يأتي من خلال لجنة الكرة وقطاع الكرة والجهاز الفني. نثق بنسبة 100% في الحراس الموجودين الآن".

"مع نهاية الموسم لو رأينا أننا نحتاج لتدعيم في مركز حراسة المرمى سنفعل ذلك".

"دعمنا حراسة المرمى من قبل بلاعبين مثل محمود أبو السعود ورمزي صالح لكن من المستمر معنا حتى الآن؟ هما شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم".

"هذا الأمر يسري على كل المراكز".

"الأهم بالنسبة لنا الآن حسم بطولة الدوري، وبعدها سنبحث أمر تدعيم الفريق".