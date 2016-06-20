خبر في الجول – مفاوضات بين شيكابالا ووادي دجلة

تفاوض نادي وادي دجلة مع لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" من أجل الانتقال للنادي في الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأتت تلك المفاوضات بعد عدم حدوث اتفاق بين شيكابالا وليرس البلجيكي على المقابل المادي حسبما علم FilGoal.com .

وفي حال اتفاق شيكابالا مع وادي دجلة، سيتجه النادي للتفاوض مع نادي الزمالك حول انتقال اللاعب.

وشارك شيكابالا في 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بعد عودته من الإعارة من الإسماعيلي، وسجل هدف وحيد.

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس في الدوري برصيد 51 نقطة.

وكان الزمالك قد اشترط في وقت سابق تسديد أي نادي يرغب في ضم شيكابالا لمبلغ 510 ألف دولار مستحقة لنادي شيكابالا السابق، سبورتنج لشبونة البرتغالي.