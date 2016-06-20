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وزير الرياضة: سأحاول إقامة القمة في إستاد القاهرة

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وزير الرياضة: سأحاول إقامة القمة في إستاد القاهرة وزير الرياضة: سأحاول إقامة القمة في إستاد القاهرة

أبدى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة استعداده لمحاولة إقامة مباراة قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك في إستاد القاهرة.

وقال عبد العزيز: "سأحاول بشكل شخصي إقامة اللقاء بإستاد القاهرة، والتشاور في الأمر مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار".

واستدرك: "ولكن الأمر يتوقف على مدى خروج مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال نهاية الشهر الجاري دون مشاكل".

وواصل عبر "سي بي سي إكسترا": "أما المؤكد فإن مباراة منتخب الشباب أمام أنجولا يوم 8 يوليو المقبل بإستاد القاهرة".

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الأهلي والزمالك أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى لصالح الأهلي 2-0.

وأشارت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في وقت سابق أن مباراة الدور الثاني بين القطبين ستقام بملعب "بتروسبورت"

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