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مروة محمد تدافع عن أسعد الزهراني

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الإثنين 20-06-2016 16:11

أثار مسلسل «شد بلد» جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، الجدل ثار بعد ظهور الزهراني، الذي لعب دور سائق آسيوي، في مشهد وهو يحدق في مخدومته مروة وهي تمشي أمامه، بطريقة أثارت حفيظة المشاهدين.
آخر محاولات الدفاع عن الحلقة جاءت من بطلتها الفنانة مروة محمد هذه المرة، حيث صرّحت بأن «كل ما هنالك لقطة بسيطة لفتاة مستترة، تسلط الضوء على خطر السائقين على المرأة، خاصة على التي تعيش وحدها، كما أن الحلقة أظهرت أيضاً خطر الخادمة التي هربت مع السائق. بعض الناس الذين ركزوا على المشهد بشكل سلبي، تناسوا أنهم شاهدوا مشاهد مثله وأفظع منه في الدراما الخليجية والعربية، ولم يتطرقوا لها».

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سيدتي