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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ببورسعيد إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ببورسعيد
أصيب منذ قليل 12 شخصا نتيجة حادث تصادم سيارتين أحدهما ربع نقل والأخرى ميكروباص بمنطقة مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من نجلاء عبدالعال 45 سنة وأحمد سليمان أحمد 28 سنة ونجاة عبد الله سلام 29 سنة وعبد الفتاح إبراهيم 60 سنة وبهجت حسن محمد 23 سنة وأسماء عبد ربه 12 سنة ورضا حسن عبد الهادى 24 سنة وسمير عبد العظيم محمد 35 سنة ومحمد عبد السلام عبد الحميد 37 سنة وعبد المنعم محمد 32 سنة ومحمود عبد العظيم على 13 سنة وعبد الحميد عبد الهادى 60 سنة.

وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء نظرا لحالاتهم المستقرة.

وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات قانونية وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.


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