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بدء محاكمة مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد "فاطمة ناعوت"

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بدء محاكمة مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد "فاطمة ناعوت" بدء محاكمة مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد "فاطمة ناعوت"
بدأت منذ قليل محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الاثنين، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر ثانى جلسات محاكمة المحامى محمد عفيفى، مقيم دعوى ازدراء الدين الإسلامى ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.

كانت نيابة السيدة زينب أمرت بإخلاء سبيل المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بضمان وظيفته فى يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين، أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

محاكمة مقيم دعوى "ازدراء الإسلام" ضد فاطمة ناعوت بتهمة إهانة القضاء اليوم
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