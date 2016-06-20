نيابة الهرم تقرر إعدام 13 طن لحوم فاسدة قبل ترويجها بالهرم

أمر مدير نيابة الهرم المستشار حازم ممتاز، بإعدام كمية كبيرة من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر والتى يصل وزنها إلى 13 طنا.

وأكدت التحريات أن تلك اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، حيث عثر عليها داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة بمنطقة الهرم، وذلك قبل الاستعداد لبيعها وتوزيعها على المواطنين.

كان قد تلقى رجال شرطة التموين والتجارة معلومات مفادها قيام صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة الهرم بتجميع كميات كبيرة من منتجات اللحوم مجهولة المصدر، استعدادا لتوزيعها على جمهور المواطنين، مما يعد غشا لجمهور المستهلكين.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة من ضباط الإدارة يرافقهم مفتشون من إدارة الطب البيطرى بوزارة الصحة بمداهمة محل البلاغ وضبط مالك الثلاجة وبحوزته 13 طن لحوم مجهولة المصدر، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

شرطة التموين تضبط 13 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالهرم