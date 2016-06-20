غادة والي تستقبل رئيس فريق المراجعة لمصر بلجنة تسيير النيباد



> استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جوزيف تسانغ مانغ كين، المكلف برئاسة فريق المراجعة الخاصة بمصر في لجنة تسيير النيباد التابعة للآلية الافريقية لمراجعة النظراء والمعنية بأربعة مجالات هي الديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة والادارة الاقتصادية، إضافة الى حوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية.

> وصرحت الوزيرة بأن اللقاء تناول الدور الهام الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في إتمام تلك المراجعة في مجال العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى إن فريق المراجعة يستهدف خلال زيارته الحالية الى مصر الإلتقاء بممثلي الحكومة المصرية والشركاء المختلفين للتعريف بماهية عملية المراجعة ومراحلها المختلفة وكيفية إتمامها.

وفي نهاية اللقاء قام جوزيف تسانغ مانغ كين بجولة داخل معرض الأسر المنتجة في مبنى الوزارة وعبر عن إعجابه الشديد بجودة المنتجات التقليدية اليدوية والابتكارات التي تتميز بها وتعكس تشبثا بالهوية المصرية الثقافية.

كما أوضحت له الوزيرة المدارس والدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للأسر المنتجة وكذا الجهد التسويقي من خلال المعارض التي تقام بشكل دائم سنويا داخليا وخارجيا لهذه الأسر المنتجة بهدف تحقيق التنمية في تلك المجتمعات وتطوير مهاراتها لتكون منتجة وتساهم في رفع مستواها الاجتماعي وأيضا الدورة الاقتصادية للمجتمع ككل.

يذكر أن إنشاء الآلية الافريقية لمراجعة النظراء تم إقرارها خلال القمة الأولى للإتحاد الإفريقي في دربن بجنوب إفريقيا عام 2002 تحت عنوان “إعلان الديمقراطية والحوكمة السياسية والإقتصادية وحوكمة الشركات”، حيث تعد آلية إفريقية لمراجعة وتقييم أداء برامج الدول اللإفريقية في المجالات الأربعة السابق ذكرها وتضم تحت رايتها 35 دولة إفريقية إنضمت طواعية للآلية التي بدأت القيام بمراجعاتها عام 2003.

المراسل : عمر جمال