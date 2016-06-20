عرض فيلم «نص حالة» فى برنامج «أتفرج يا سلام» اليوم

يعرض برنامج “اتفرج يا سلام” الفيلم التسجيلي القصير “نص حالة”،وذلك في التاسعة مساء اليوم الاثنين 20يونيو على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

الفيلم يُعرض للمرة الأولى على شاشات الفضائيات العربية .،ويقوم الناقد السينمائي نادر عدلي بتحليله فنيا وماقشته مع مخرجه محمود وجيه.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.