إخلاء محطة قطارات ليون الفرنسية بسبب جسم مشبوه

أخلت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، محطة قطارات ليون بالعاصمة الفرنسية باريس للاشتباه في جسم مشبوه، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تم اخلاء المحطة تحسبا ومنعا لوقوع انفجار بسبب الجسم المشبوه.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية” قال مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، الأسبوع الماضي، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هجمات إرهابية، إلا أنها ستتعرض للمزيد منها.

وأوضح فالس أن المخابرات والشرطة أحبطتا 15 هجوما منذ عام 2013، وتخوضان معركة مستمرة لتعقب الأشخاص، “الذين سيتحولون إلى إرهابيين”.

وشددت فرنسا إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع تنظيمها بطولة أمم أوروبا في الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليو