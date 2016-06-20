اجتماع بين وزيري «الري» و«الإسكان» لمناقشة عددًا من المشروعات المشتركة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان،

وحضر الاجتماع الوكيلين الدائمين لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من رؤساء المصالح والهيئات والشركات المعنية في الوزارتين.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان، مناقشة عددًا من المشروعات المشتركة بين الوزارتين، والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ومنها مشروعات مقترحة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج لعددٍ من المحطات بعد معالجتها، والوصول بها إلى المعايير المطلوبة لإعادة الاستخدام.

كما تضمنت محطة معالجة الجبل الأصفر بالقليوبية، محطة معالجة التنقية الشرقية بالأسكندرية، محطة معالجة الزقازيق العصلوجي بالشرقية، ومحطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، ومحطة الحمام بمطروح.

كما تناول الاجتماع تحديد المناطق ذات الأولوية لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي أو لرفع مستوى المعالجة في بعض المحطات القائمة، بحيث تؤدي إلى تحسين نوعية المياه في عدد من المصارف الزراعية، التي سيتم إعادة استخدامها مما ينعكس بالإيجاب على مدى الاستفادة من مياه تلك المصارف.

وتم تحديد المصارف الزراعية ذات الأولوية، لإعادة الاستخدام، ومنها مصرف بحر البقر، ومصرف الطويل البحري، ومصرف سهل الحسينية بشرق الدلتا، ومصرف العموم بغرب الدلتا.

> ووجه الدكتورعبد العاطي، والدكتور مدبولي، بسرعة الانتهاء من أعمال اللجنة المشتركة لدراسة المشروعات المقترحة مع تحديد أولويات المشروعات، وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتلك المشروعات بدقة بهدف الوصول لمقترح متكامل حول هذا الموضوع.