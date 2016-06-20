اليوم| بدء الحجز الإلكتروني لأراضي «بيت الوطن» ووحدات «مدينتي والرحاب» للمصريين بالخارج

أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم صباح اليوم الإثنين، فتح باب الحجز بالموقع الإلكتروني “www.nuca.gov.eg”، لمرحلة جديدة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، ولمدة 3 أسابيع.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع مدن:” القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة”.

وأضاف، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، أن تم أيضًا فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع “مدينتي” بالقاهرة الجديدة، 1248 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، ولمدة أسبوعين، للمصريين بالخارج.

وأوضح أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفوري.

وقال “عباس”: “يشترط فيمن يتقدم لحجز الأراضي أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة”، موضحًا أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

وأضاف:” يُسمَح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري لترتيب الحوالات وفقًا لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة يونيو 2017″.

كما أضاف مبينًا أسلوب السداد:” أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقي على 5 سنوات محملًا عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنويًا، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقًا لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقًا لما يرد من البنك المركزى المصري.

وأشار إلى أنه في حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، كما يتم منح 15% خصمًا من المبلغ المتبقى للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن شروط حجز وحدات مدينتى وامتداد الرحاب، كالتالى: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس خالد عباس أن أسلوب سداد ثمن الوحدات، يتضمن ما يلى: سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملاً التميز، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتى، على أن يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى، ويكون سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكى، ويتم إعادة تقييم الاقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم “وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها”، وتكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، مشيراً إلى أن سعر الوحدات 800 دولار للمتر بامتداد الرحاب، و575 دولاراً للمتر بمدينتى، وذلك للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز.