تحرير 249 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

مراسل«ONA»:

> تمكنت شرطة المرافق بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والمرور ومسئولي الإشغالات، من تحرير وتنفيذ 249 محضرًا وقرار إزالة مرافق بحي شرق مدينة أسيوط.

وقال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تحرير تلك القضايا خلال حملات المرافق التي تم تنفيذها بشوارع (النميس ، الجمهورية ، كورنيش النيل ، الحكمدار ، محمود رشوان ، عدلي يكن ، جودة الأسدي ، الجلاء)، مؤكداً على مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات .

وأضاف حسين في تصريح صحفي، أن حملات اليوم الواحد تتم بصفة دورية وبإنتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإيجاد سيولة مرورية، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الذي شدد على إزالة كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وتعمل على حدوث تزاحم في الشوارع والميادين، لافتاً إلى أن الرصيف من حق المارة.

وأوضح رئيس شرطة المرافق، أنه تم تحرير 24 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 86 حالة إزالة وغلق إداري من فرش خضار وحاجز حديدي، وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، مضيفاً الي أنه تم التحفظ على عدد 140 من المضبوطات لهذه المخالفات مابين (موازين كفة ، ترابيزات ، حوامل حديد ، كراسي) وغيرها .