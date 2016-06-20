أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تحرير 249 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

Google+ Print
تحرير 249 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط تحرير 249 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت شرطة المرافق بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة مباحث والمرور ومسئولي الإشغالات، من تحرير وتنفيذ 249 محضرًا وقرار إزالة مرافق بحي شرق مدينة أسيوط.

وقال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تحرير تلك القضايا خلال حملات المرافق التي تم تنفيذها بشوارع (النميس ، الجمهورية ، كورنيش النيل ، الحكمدار ، محمود رشوان ، عدلي يكن ، جودة الأسدي ، الجلاء)، مؤكداً على مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات .

وأضاف حسين في تصريح صحفي، أن حملات اليوم الواحد تتم بصفة دورية وبإنتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإيجاد سيولة مرورية، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الذي شدد على إزالة كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وتعمل على حدوث تزاحم في الشوارع والميادين، لافتاً إلى أن الرصيف من حق المارة.

وأوضح رئيس شرطة المرافق، أنه تم تحرير 24 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 86 حالة إزالة وغلق إداري من فرش خضار وحاجز حديدي، وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، مضيفاً الي أنه تم التحفظ على عدد 140 من المضبوطات لهذه المخالفات مابين (موازين كفة ، ترابيزات ، حوامل حديد ، كراسي) وغيرها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه