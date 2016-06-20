بالصور .. محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحى بالكرور

مراسل«ONA»:

> قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمحطة الكرور للصرف الصحى، لإيجاد الحلول العاجلة والجذرية لمشكلة محطة رقم 11 بمنطقة الكرور بمدينة أسوان.

وإستمع اللواء مجدى حجازى خلال الجولة إلى شرح وعرض تفصيلى عن ما تم تنفيذه من أعمال بناءاً على التوجيهات التى أعطاها للبدء فى أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الكرور، والتى تشمل إصلاح الكومبريسور الخاص بالمطرقة المائية، والذى تم الانتهاء منه لتعمل بشكل أتوماتيكى، وكذا إجراء الصيانة والإصلاح لـ 3 طلمبات بالمحطة، حيث تم الانتهاء من إحدى الطلمبات الثلاث وجارى صيانة وإصلاح الطلمبتين الأخرتين، بالإضافة إلى صيانة وتنظيف محابس الهواء بطول خط الطرد بمسافة 3160 متر وقطر 600 مللى، وجارى المتابعة لهذه المحابس بشكل دورى ، فضلاً عن تركيب محابس تخفيف الضغط وربطها بالخطوط والتى تم الإنتهاء منها أيضاً.

ووجه حجازى القائمين على أعمال الإصلاح والصيانة لمحطة الكرور بالتنسيق مع الدكتور عبد القادر توفيق للبدء فى إنشاء غرفة داخل المحطة بعد إنتهاء الجسات الخاصة بالتربة لتكون بمثابة خزان أرضى، حتى يتسنى من خلاله استيعاب كميات أكبر من الصرف الصحى وزيادة سعة التخزين، بحيث يتم تحديد الأبعاد الخاصة بالغرفة من حيث الطول والعمق والعرض هندسياً فى ضوء الحجم وسعة الطلمبات، ليساهم ذلك فى تقليل فترات التشغيل للمحطة حتى تعمل بكفاءة عالية بجانب منع حدوث أى طفح مستقبلياً، مع تأمين المنشآت المجاورة داخل المحطة عند القيام بأعمال الحفر.

وطالب المحافظ المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعرض الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع الحل النهائى على المحافظة، وخاصة بعد تسليم الدراسة العلمية التى نفذتها كلية الهندسة بجامعة أسوان بإشراف الدكتور عبد القادر توفيق للهيئة والتى تشمل تغيير مسار خط الطرد بطول 1.5 كم وبمواسير البولى سلين الحديثة حتى تتناسب مع طبيعة التضاريس فى المنطقة الصخرية التى سيمر بها المسار الجديد ليعقب ذلك البدء على الفور فى تنفيذ المشروع من أعمال الحفر وتركيب المواسير بالخط دون انتظار الإجراءات الإدارية من قبل الهيئة.

وشدد حجازى على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للأسر التى تقع منازلها فى مسار الخط الجديد لحين الانتهاء من مشروع الحل النهائى، وذلك فى إطار حرص المحافظ على وضع تنفيذ هذا المشروع فى سلم أولوياته لتخفيف المعاناة عن أهالى منطقة الكرور بشكل عام بسبب مشكلة هذه المحطة المتراكمة منذ سنوات.

وإستمع محافظ أسوان، لبعض مطالب أهالى منطقة الكرور والتى كان من أهمها مراجعة موقف المنازل المحيطة بالمحطة ، بجانب استكمال الأعمال بملعب نادى الهلال الرياضى بالكرور .

> وكلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالقيام بمراجعة وحصر كافة المنازل المحيطة بالمحطة ووضع الحلول المناسبة لها وذلك عقب عيد الفطر المبارك، والانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة لمحطة الكرور، موضحاً بأنه سيلتقى بوكيل وزارة الشباب والرياضة ومسئول شركة الكهرباء لمراجعة موقف ملعب نادى الهلال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .