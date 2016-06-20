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5آلاف جنيه تعيد الطفل "ياسين" بالإسكندرية للحياة..والدته: طال انتظار دوره

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5آلاف جنيه تعيد الطفل "ياسين" بالإسكندرية للحياة..والدته: طال انتظار دوره 5آلاف جنيه تعيد الطفل "ياسين" بالإسكندرية للحياة..والدته: طال انتظار دوره
"هو أنا هموت ياماما؟" هذه هى الكلمات التى تسمعها دائمًا والدة الطفل ياسين الذى يبلغ عامين ونصف فقط، ويعرف من الألم والوجع ما لم يعتاده من يملك أضعاف عمره.

ياسين أصيب بناسور فى الرقبة منذ كان عمره 6 أشهر فقط، وبدأت والدته فى طرق جميع الأبواب، حتى ذهبت إلى مستشفى الشاطبى العام، وهناك أخبروها بإجراء العملية مقابل مبلغ مالى ألف ونص جنيه، ولكن عليها انتظار دورها.

قالت شادية والدة الطفل "جمعت المبلغ فى انتظار العملية ولكن دون جدوى أسبوعيًا أذهب إلى المستشفى للسؤال والرد يكون "تابعى وسنتصل بك عند اقتراب دورك".

وأضافت شادية "مع استمرار التقيحات التى تخرج من رقبة ياسين والرائحة الكريهة لبوله وعدم قدرته على تناول الطعام والحركة بشكل جيد، قررت الذهاب إلى طبيب خاص، لعلاجه، لأكتشف حاجته إلى مبلغ 4500 جنيه مقابل إجراء الجراحة".

واستكملت شادية قائلة "أنا زوجى يعمل حارس أمن بشركة ليلاً، مقابل مبلغ مالى 450 جنيهًا، ويحاول تحسين معيشتنا من خلال العمل كمساعد بناء نهارًا بيومية قيمتها من 10 إلى 15 جنيهًا، وأحيانًا كثيرة، لا يجد هذا العمل أيضًا، ولدينا 3 أطفال".

وتؤكد شادية "استطعت ادخار مبلغ ألف جنيه فى عامين، ولا أستطيع الانتظار وأنا أرى ياسين يتألم يوميًا لحين ادخار مبلغ الأربعة آلاف ونصف المطلوبة لإجراء العملية من خلال طبيب خاص".


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