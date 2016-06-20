هيئة تنشيط السياحة بأسيوط تنظم الأمسية الرمضانية الثانية بقنطرة المجذوب

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط الأمسية الثانية بقنطرة المجذوب الاثرية بغرب مدينة أسيوط وذلك ضمن الاحتفالات الرمضانية التي تقيمها الهيئة وبالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة أسيوط.

حضر الأمسية نبيلة علي محمود السكرتير العام المساعد بأسيوط وأيمن محروس رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وقالت السكرتير العام المساعد أن الأمسيات والإحتفالات تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الثقافي لدي المواطنين وتنمية أفكارهم مؤكدة علي الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لهذه الإحتفالات لنشر الثقافة والتعرف علي أهم المعالم الأثرية والتاريخية لمحافظة أسيوط.

فيما أوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة أنه تم خلال الأمسية تقديم عرض فني لفرقة الآلات الشعبية وبالإضافة إلي بعض العروض المتنوعة للإنشاد الديني مؤكداً على استمرار تلك الأمسيات ببعض الاماكن الاثرية مثل وكالة شلبى وذلك وفقاً للخطة التى تم وضعها لبرنامج فعاليات شهر رمضان.

وأضاف الحسيني انه تم عمل مسابقة عن أحداث العاشر من رمضان وتقديم جوائز للفائزين تحفيزاً لهم والهدف من هذه المسابقات هو نشر الوعي الثقافي بين المواطنين والتعرف علي أهم الأحداث التاريخية.