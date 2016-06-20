أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هيئة تنشيط السياحة بأسيوط تنظم الأمسية الرمضانية الثانية بقنطرة المجذوب

Google+ Print
هيئة تنشيط السياحة بأسيوط تنظم الأمسية الرمضانية الثانية بقنطرة المجذوب هيئة تنشيط السياحة بأسيوط تنظم الأمسية الرمضانية الثانية بقنطرة المجذوب
نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط الأمسية الثانية بقنطرة المجذوب الاثرية بغرب مدينة أسيوط وذلك ضمن الاحتفالات الرمضانية التي تقيمها الهيئة وبالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة أسيوط.

حضر الأمسية نبيلة علي محمود السكرتير العام المساعد بأسيوط وأيمن محروس رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وقالت السكرتير العام المساعد أن الأمسيات والإحتفالات تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الثقافي لدي المواطنين وتنمية أفكارهم مؤكدة علي الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لهذه الإحتفالات لنشر الثقافة والتعرف علي أهم المعالم الأثرية والتاريخية لمحافظة أسيوط.

فيما أوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة أنه تم خلال الأمسية تقديم عرض فني لفرقة الآلات الشعبية وبالإضافة إلي بعض العروض المتنوعة للإنشاد الديني مؤكداً على استمرار تلك الأمسيات ببعض الاماكن الاثرية مثل وكالة شلبى وذلك وفقاً للخطة التى تم وضعها لبرنامج فعاليات شهر رمضان.

وأضاف الحسيني انه تم عمل مسابقة عن أحداث العاشر من رمضان وتقديم جوائز للفائزين تحفيزاً لهم والهدف من هذه المسابقات هو نشر الوعي الثقافي بين المواطنين والتعرف علي أهم الأحداث التاريخية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365