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ضبط 13 قضية تموينية بسوهاج بينها تلاعب صاحبة مخبز فى ماكينة صرف الخبز

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ضبط 13 قضية تموينية بسوهاج بينها تلاعب صاحبة مخبز فى ماكينة صرف الخبز ضبط 13 قضية تموينية بسوهاج بينها تلاعب صاحبة مخبز فى ماكينة صرف الخبز
شنت إدارة مباحث بسوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية قادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت عن ضبط 13 قضية تموينية، وضبط "محمود.أ.ح" 27 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 80 كجم لحوم وكبدة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 279 إدارى قسم الكوثر لسنة 2016.

كما تم ضبط "فوقية.ح.غ" 40 سنة صاحبة مخبز بلدى وتقيم دائرة قسم طهطا لقيامها بالتلاعب فى ماكينة صرف الخبز المدعم واستيلائها على 2215 رغيفا بلديا، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 678 جنيهاً بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 3 قضايا غلق مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و3 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضيتين لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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