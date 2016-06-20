قوات الاحتلال تمنع دخول وجبات السحور للمعتكفين والمصلين فى الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر الاثنين، إدخال وجبات السحور المخصصة للمعتكفين والمصلين فى المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بوابات المسجد الأقصى، بحيث منعت إدخال أى نوع من الطعام لساحات المسجد، كما منعت السيارات التابعة للمؤسسات القائمة على مشروع السحور فى الأقصى، مشيرة إلى اندلاع مناوشات بين المواطنين المقدسيين وضباط شرطة الاحتلال بسبب منع وجبات السحور.

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية فتحت باب الاعتكاف فى المسجد الأقصى منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت فى اليوم الرابع من شهر رمضان إدخال وجبات الإفطار لآلاف المصلين فى المسجد الأقصى المبارك.

وفى سياق متصل، قال فراس الدبس مسئول الإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، منذ بداية شهر رمضان، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

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