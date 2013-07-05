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القوات المسلحة تنفي ضغط قادة الجيش على السيسي لسحب بيانه

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القوات المسلحة تنفي ضغط قادة الجيش على السيسي لسحب بيانه القوات المسلحة تنفي ضغط قادة الجيش على السيسي لسحب بيانه

أصدر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بيانًا ينفي فيه ما يتم ترويجه من شائعات حول قيام قادة الجيوش الميدانية بالضغط على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لسحب بيانه الخاص بخارطة المستقبل واستعادة النظام السابق لتجنب الحرب الأهلية .

فيما أوضحت القوات المسلحة في بيانها أنه لا صحة لهذه الشائعات شكلًا وموضوعًا، واصفًا إياها بأحد وسائل حرب المعلومات الممنهجة والموجهة ضد القوات المسلحة بهدف شق صفها والنيل من تماسكها القوى على مدار تاريخها الطويل .

وأضاف البيان ” الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة نحو ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت لتحقق مطالب الشعب المصري وطموحاته المشروعة، وتلبية لإرادته التي عبر عنها ملايين المصريين في كافة ربوع الوطن” .

وتعهدت القوات المسلحة على ضوء مسئوليتها الوطنية والتاريخية بتأمين حق كل مواطن مصري في التظاهر السلمي مهما كلفها ذلك من تضحيات، كما ناشدت الجميع تحري الدقة والحذر فيما يتم نشره من أكاذيب وعدم الانسياق وراء شائعات تستهدف التماسك الوطني وثقة الشعب العظيم في صلابة جيشه الوطني .

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